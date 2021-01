Gamers contro brokers | e un finale che non piacerà ai primi

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 29 gennaio 2021) GameStop, oltre a essere un’azienda che vende videogiochi e oggettistica relativa, è anche un luogo di ritrovo per appassionati del settore, dove fermarsi a chiacchierare, provare qualche gioco, chiedere consigli e magari fare amicizia. Insomma, è la roccaforte emotiva della comunità nerd 30-40 mondiale. In un giorno qualsiasi, su Reddit, salta fuori che l’azienda GameStop se la passa male. Un po’ a causa del Covid19 che non invoglia a uscire, un po’ perché ormai i videogiochi si comprano online. In borsa, gli investitori stanno scommettendo sul suo fallimento (detto short), e scommettono sulle scommesse di fallimento. Il valore delle azioni di Gamestop crolla. Se arrivano a 0, Gamestop fallisce. L’immagine dei broker di Wall street in completo gessato e cravatte jacquard che distruggono la roccaforte del gaming è potentissima: ci vanno di mezzo le disuguaglianze, l’odio sociale e ...