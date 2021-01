Fiorentina | espulso Castrovilli | il numero 10 salterà l’Inter

DavideFm1899 : Castrovilli espulso perché domenica la Fiorentina gioca contro... - maisenza : Espulso Castrovilli. Contro chi giocherà la Fiorentina nel prossimo turno? #poteriforti #diciannove - sportface2016 : #TorinoFiorentina, #Var ancora decisivo: espulso #Castrovilli, fallo non 'genuino' su #Lukic lanciato verso la porta - WillBeckman_ : espulso Castrovilli, salta Fiorentina-Inter #TorinoFiorentina - manoACM1899 : RT @rwivkw: Hahaha espulso Castrovilli. Chissa contro chi gioca la Fiorentina la prossima.. -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina espulso

... al rientro con laaveva rimediato altri 3 turni di stop per avere insultato un ... Zlatan Ibrahimovic- Milan - Napoli Serie A 2011 - 12 Credit Foto Getty Images Le espulsioni di Ibra ...... in programma sabato 30 gennaio, e contro la, in programma venerdì 5 febbraio 2021. Il ... ANTONIO CONTE SQUALIFICATO PER DUE GIORNATE: COS'É SUCCESSOnei minuti finali di Udinese - ...SECONDO TEMPO 16' OCCASIONE TORO! Belotti di potenza, palla a lato di pochissimo 15' Arriva il rosso per Castrovilli, giustamente, corretto l'errore dell'arbitro. E punizione ...Ibrahimovic espulso nel Derby di Coppa Italia. Non è la prima volta che capita con il Milan, i precedenti in Serie A ...