Crisi di pianto e parole grosse, lui la vede con un altro? Dalla De Filippi si scatena il caos (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da Amici a fidanzati? Il flirt è breve. Ma nel talent più seguito della televisione - quello condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - sembra che qualcosa sia cambiato tra Aka7even e Martina. A rivelare l'indiscrezione è il daytime, che nei giorni scorsi parla chiaro: Crisi in atto. La colpa sarebbe di una gelosia tremenda di Aka7even che da tempo vede (ormai ex fidanzata) Martina passare del tempo con Raffaele. Tra l'altro i due dormono insieme e questo fa esplodere la miccia. Il cantante e la ballerina si confrontano, il chiarimento è infuocato. Tutto precipita. "Con lui ci sta parlando! Basta, mi sono rotto!", dice il cantante. Martina va su tutte le furie e incalza: "Sento pesantezza. Penso che meriti una persona che ti rimanga affianco sempre". Così non manca una vera e propria Crisi di ...

