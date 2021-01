Con Gattuso il Napoli è tornato squadra che si sente inferiore rispetto alle grandi

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Partono ‘e bastimente pe’ terre assaje luntane. Cantano a buordo: so’ napulitane”. Basta! La splendida “Santa Lucia lontana”, che tanto ha raccontato il dramma dell’emigrazione meridionale e napoletana in particolare all’inizio del secolo scorso – con la sua “malincunia” e l’impegno a “cerca’ furtuna” – non può essere, indirettamente certo, un punto di riferimento del. Non è possibile, voglio dire in chiaro, che unadi calcio come la nostra – fino allo scorso anno e da dieci anni a questa parte ai vertici del campionato e degnamente prenelle competizioni internazionali – possa essere rappresentata come la compagine del Sud, terrona, del Meridione, forse sporca e truffaldina e comunque ai margini di una competizione governata da altri e nella quale se siamo fortunati riusciamo a raccogliere le briciole. Una ...