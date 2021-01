Arcuri: “Anche Moderna taglierà il 20% delle dosi” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Dopo Pfizer e Astrazeneca, Anche Moderna annuncia un taglio nelle consegne di vaccino. “Moderna ci ha appena informato che per la settimana dell’9 febbraio delle previste 166mila dosi ne consegnerà 132mila, il 20% in meno”. Lo ha annunciato il Commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri. “Il nostro stupore, la nostra preoccupazione e il nostro sconforto aumentano, ormai quasi ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica” ha aggiunto. “Ci mancano almeno 300 mila dosi di vaccino, che ci avrebbero dovuto consegnare e che invece non sono arrivate”. Vaccino, Arcuri: “Obiettivo strategico è produzione autoctona” “L’obiettivo strategico è quello di dotare Anche il nostro Paese di una rete di ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Dopo Pfizer e Astrazeneca,annuncia un taglio nelle consegne di vaccino. “ci ha appena informato che per la settimana dell’9 febbraiopreviste 166milane consegnerà 132mila, il 20% in meno”. Lo ha annunciato il Commissario per l’Emergenza Domenico. “Il nostro stupore, la nostra preoccupazione e il nostro sconforto aumentano, ormai quasi ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica” ha aggiunto. “Ci mancano almeno 300 miladi vaccino, che ci avrebbero dovuto consegnare e che invece non sono arrivate”. Vaccino,: “Obiettivo strategico è produzione autoctona” “L’obiettivo strategico è quello di dotareil nostro Paese di una rete di ...

