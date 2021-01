Zingaretti “Conte punto di sintesi ed equilibrio” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Continuiamo a considerare la crisi di governo un atto irresponsabile, in un momento di grande difficoltà del Paese”. Lo ha detto il leader del Pd Nicola Zingaretti, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. sat/red (fonte video: Quirinale) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Continuiamo a considerare la crisi di governo un atto irresponsabile, in un momento di grande difficoltà del Paese”. Lo ha detto il leader del Pd Nicola, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. sat/red (fonte video: Quirinale) su Il Corriere della Città.

