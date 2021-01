Zielinski: «Hanno fatto due gol, ma alla fine siamo in semifinale» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel post partita di Napoli-Spezia, ai microfoni di Rai Sport ha parlato il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. «Prestazione? La cosa più importante era superare il turno. Nella ripresa abbiamo concesso troppo spazio per il possesso palla dello Spezia. Hanno fatto due gol, ma alla fine siamo in semifinale. Voci su Gattuso? Nello spogliatoio siamo tutti con lui, lavoriamo ogni giorno duro per vincere più partite possibili. Nel primo tempo abbiamo fatto vedere un ottimo calcio e dobbiamo continuare così». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel post partita di Napoli-Spezia, ai microfoni di Rai Sport ha parlato il centrocampista del Napoli, Piotr. «Prestazione? La cosa più importante era superare il turno. Nella ripresa abbiamo concesso troppo spazio per il possesso pdello Spezia.due gol, main. Voci su Gattuso? Nello spogliatoiotutti con lui, lavoriamo ogni giorno duro per vincere più partite possibili. Nel primo tempo abbiamovedere un ottimo calcio e dobbiamo continuare così». L'articolo ilNapolista.

