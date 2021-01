Walter Zenga e Alda D’Eusanio al GF VIP 5 per battere Il Cantante mascherato | basterà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 28 gennaio 2021) I vipponi nella casa fino a qualche giorno fa erano molto preoccupati perchè non sapevamo, come gli autori del reality, avrebbero avuto modo di riempire le oltre dieci puntate rimaste da mandare in onda; ma gli autori del Grande Fratello VIP 5 hanno anche altre carte da giocarsi, i concorrenti non se lo aspettano ma presto, molto presto, succederanno anche altre cose. Nella puntata del GF VIP 5 in onda il 29 gennaio 2021 infatti, succederanno alcune cose che i concorrenti non si aspettano affatto. Ad esempio entrerà. Abbiamo capito che sarà in veste di nuova concorrente, e la cosa è parecchio bizzarra, considerato che gli altri sono in casa da 4 mesi e lei sarà bella fresca pronta a creare dinamiche varie ed eventuali ( e ben studiate di certo da chi ha capito come alimentare la pianta che sta morendo e seccando). Fino a questo momento i ...