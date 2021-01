Ufficiale: Reggiana, risoluzione consensuale con Zanini (Di giovedì 28 gennaio 2021) AC Reggiana comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il contratto con il calciatore classe ’94 Matteo Zanini, 23 presenze e 1 gol in granata nello scorso campionato. Al ragazzo vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso nella vittoriosa stagione del ritorno in Serie B e un sincero in bocca al lupo per il proseguimento della sua stagione. Foto: Logo Reggiana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) ACcomunica di aver risolto consensualmente in data odierna il contratto con il calciatore classe ’94 Matteo, 23 presenze e 1 gol in granata nello scorso campionato. Al ragazzo vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso nella vittoriosa stagione del ritorno in Serie B e un sincero in bocca al lupo per il proseguimento della sua stagione. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TUTTOB1 : UFFICIALE - Reggiana, risoluzione consensuale con Zanini - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Ufficiale: Laribi in prestito alla Reggiana - psb_original : UFFICIALE - Reggiana, ecco Laribi #SerieB - TUTTOB1 : UFFICIALE - Reggiana, Laribi arriva in prestito - sportli26181512 : Verona, UFFICIALE: Laribi rinnova e va in prestito alla Reggiana: Karim Laribi rinnova con il Verona e va in...… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Reggiana UFFICIALE: Reggiana, risoluzione consensuale con Zanini TUTTO mercato WEB Reggiana, Zanini ha risolto il contratto

REGGIO EMILIA - Si registra un addio in casa della Reggiana: il club emiliano ha ufficialmente risolto il contratto che lo legava a Matteo Zanini, centrocampista arrivato in granata nell'estate 2019 d ...

UFFICIALE - Reggiana, risoluzione consensuale con Zanini

AC Reggiana comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il contratto con il calciatore classe ’94 Matteo Zanini, 23 presenze.

REGGIO EMILIA - Si registra un addio in casa della Reggiana: il club emiliano ha ufficialmente risolto il contratto che lo legava a Matteo Zanini, centrocampista arrivato in granata nell'estate 2019 d ...AC Reggiana comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il contratto con il calciatore classe ’94 Matteo Zanini, 23 presenze.