Tesla - Model S e X | tutte le novità dei restyling

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Laha presentato gli aggiornamenti dellaS e dellaX. Berlina e Suv si rinnovano migliorando le prestazioni, grazie a modifiche al powertrain e alle batterie, ma a rubare la scena sono gli interni, radicalmente innovati dall'innesto del nuovo volante della Casa californiana, dal design avveniristico, che ammicca al mondo del gaming. Al di là dello stile, molto pulito e minimalista, si nota subito l'assenza sul piantone delle astine per i comandi, a partire dagli indicatori di direzione, che in precedenza questili avevano. Comandi touch e una rotella. I comandi delle frecce, così come quelli degli abbaglianti, del clacson e quello per attivare l'autopilot sono dei pulsanti force touch, abbinati a una rotella simile a quella del mouse per effettuare lo scroll tra le varie funzioni. L'assenza di ...