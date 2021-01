Selena e la fuga con l’influencer: “Non l’ho plagiata” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ieri sera a “Chi l’ha visto?” sono state trasmesse le interviste ai familiari di entrambe le giovani fuggite qualche giorno fa (e poi ritornate a casa). La madre di Selena, la ragazzina che è fuggita con l’influencer, continuava a ripetere che la figlia sia stata vittima di plagio; dal canto loro, i famigliari della nota influencer negavano qualsiasi colpa a carico della ragazzina. Entrambe le interviste son state fatte poco prima che le due ragazzine mettessero fine alla loro fuga. “Sono tra bimbetti”, ripete la sorella all’inviata della trasmissione. L’inviata le chiede se tra loro ci siano anche maggiorenni: “Bimbetti? Ma hanno affittato una stanza d’albergo. I minorenni non possono affittare stanze d’albergo. Ci sono maggiorenni tra loro?”. La sorella replica: “Eh sì, evidentemente un loro amichetto maggiorenne da poco. Ma ormai ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ieri sera a “Chi l’ha visto?” sono state trasmesse le interviste ai familiari di entrambe le giovani fuggite qualche giorno fa (e poi ritornate a casa). La madre di, la ragazzina che è fuggita con, continuava a ripetere che la figlia sia stata vittima di plagio; dal canto loro, i famigliari della nota influencer negavano qualsiasi colpa a carico della ragazzina. Entrambe le interviste son state fatte poco prima che le due ragazzine mettessero fine alla loro. “Sono tra bimbetti”, ripete la sorella all’inviata della trasmissione. L’inviata le chiede se tra loro ci siano anche maggiorenni: “Bimbetti? Ma hanno affittato una stanza d’albergo. I minorenni non possono affittare stanze d’albergo. Ci sono maggiorenni tra loro?”. La sorella replica: “Eh sì, evidentemente un loro amichetto maggiorenne da poco. Ma ormai ...

