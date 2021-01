Roberta Siragusa, un’altra probabile vittima del senso di possesso (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio, una ragazza di soli 17 anni si è recata ad una festa presso alcuni amici per non fare più ritorno a casa. Era una piccola festa di compleanno con 5 o 6 invitati, raccontano alcuni testimoni, ma da quell’abitazione privata a Caccamo in provincia di Palermo Roberta Siragusa si sarebbe allontanata con il fidanzato diciannovenne Pietro Morreale ora accusato dagli inquirenti dell’omicidio della giovane e del tentativo di occultare il cadavere sviando le indagini. Secondo la Procura, Morreale, ora sottoposto a custodia cautelare nel carcere di Termini Imerese, avrebbe “una personalità proclive al delitto e insensibile alla gravità dell’evento”. Gli elementi che hanno condotto gli inquirenti all’arresto del diciannovenne si basano sulle numerose e gravi contraddizioni in cui sarebbe incappato dopo aver – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio, una ragazza di soli 17 anni si è recata ad una festa presso alcuni amici per non fare più ritorno a casa. Era una piccola festa di compleanno con 5 o 6 invitati, raccontano alcuni testimoni, ma da quell’abitazione privata a Caccamo in provincia di Palermosi sarebbe allontanata con il fidanzato diciannovenne Pietro Morreale ora accusato dagli inquirenti dell’omicidio della giovane e del tentativo di occultare il cadavere sviando le indagini. Secondo la Procura, Morreale, ora sottoposto a custodia cautelare nel carcere di Termini Imerese, avrebbe “una personalità proclive al delitto e insensibile alla gravità dell’evento”. Gli elementi che hanno condotto gli inquirenti all’arresto del diciannovenne si basano sulle numerose e gravi contraddizioni in cui sarebbe incappato dopo aver – ...

