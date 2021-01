Davos, il ritorno di Putin: “L’era di un mondo unipolare è finita” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “L’era di un mondo unipolare è finita”. L’aveva già detto il leader cinese Xi Jinping nel giorno di apertura del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, e l’ha ripetuto il presidente russo Vladimir Putin. Tornato a sorpresa dopo dodici anni nell’arena virtuale di Davos (al suo posto avrebbe dovuto parlare Giuseppe Conte, impegnato sul fronte interno), Putin, con toni cupi e minacciosi, ha esposto tutte le sue preoccupazioni per “le sfide del terzo decennio del secolo”. “C’è il rischio di un tutti contro tutti” e quel che riserva il futuro “è imprevedibile e incontrollabile”, ha sentenziato lo zar, da tre decenni alla guida della Federazione russa. L’invito, lo stesso di Xi Jinping, è di rivedere le priorità di un Occidente “ormai in declino”. Lo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 gennaio 2021) “di un”. L’aveva già detto il leader cinese Xi Jinping nel giorno di apertura del World Economic Forum di, in Svizzera, e l’ha ripetuto il presidente russo Vladimir. Tornato a sorpresa dopo dodici anni nell’arena virtuale di(al suo posto avrebbe dovuto parlare Giuseppe Conte, impegnato sul fronte interno),, con toni cupi e minacciosi, ha esposto tutte le sue preoccupazioni per “le sfide del terzo decennio del secolo”. “C’è il rischio di un tutti contro tutti” e quel che riserva il futuro “è imprevedibile e incontrollabile”, ha sentenziato lo zar, da tre decenni alla guida della Federazione russa. L’invito, lo stesso di Xi Jinping, è di rivedere le priorità di un Occidente “ormai in declino”. Lo ...

