Calciomercato Cagliari, i possibili movimenti in uscita dei rossoblù (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Cagliari lavora anche sul versante uscite: Oliva verso la Grecia, Caligara può tornare in B, in forse anche Klavan, Ounas e Pajac Obiettivo: sfoltire la rosa. Il mercato del Cagliari, per questioni numeriche ed economiche, deve passare per forza dalla cessione di alcuni giocatori al momento indietro nella gerarchie di Di Francesco. Il primo a uscire, con tutta probabilità, sarà Oliva: da giorni accostato al PAOK Salonicco, la trattativa pare ormai in dirittura d'arrivo. A centrocampo, dopo il plausibile ritorno di Deiola, potrebbe uscire anche Caligara. Il classe '00, per trovare spazio, deve necessariamente scendere in Serie B. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU CagliariNEWS24 Secondo quanto riportato dall'Unione Sarda, inoltre, tra i possibili partenti ci sono anche Klavan, Ounas e Pajac.

