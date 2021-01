Napoli, spunta l’ipotesi Mazzarri: domani De Laurentiis incontra Gattuso (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Mentre continuano le polemiche in casa Napoli per gli ultimi risultati deludenti degli azzurri non si placano neanche i rumors sul possibile sostituto di Gennaro Gattuso. Così dopo le voci dell’ex Benitez spunta tra i possibili candidati un altro volto noto della panchina partenopea. Tra le ipotesi del eventuale post Gattuso, come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche quella di un ritorno di Walter Mazzarri. Un’idea che in brevissimo tempo ha già guadagnato l’appoggio, social, dei tifosi azzurri. Mentre per la giornata di domani, in occasione del match, valevole per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, contro lo Spezia arriverà al Maradona anche il patron Aurelio De ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Mentre continuano le polemiche in casaper gli ultimi risultati deludenti degli azzurri non si placano neanche i rumors sul possibile sostituto di Gennaro. Così dopo le voci dell’ex Beniteztra i possibili candidati un altro volto noto della panchina partenopea. Tra le ipotesi del eventuale post, come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche quella di un ritorno di Walter. Un’idea che in brevissimo tempo ha già guadagnato l’appoggio, social, dei tifosi azzurri. Mentre per la giornata di, in occasione del match, valevole per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, contro lo Spezia arriverà al Maradona anche il patron Aurelio De ...

