Le ex di Zenga | Roberta | “Walter dovrebbe chiedere scusa a Nicolò” | Hoara | “Ricordo…”

Leggi su golssip

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le due ex compagne dihanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della rivista Chi per quanto riguarda la disputa tra i figli e l'ex portiere. Un tema delicato, che tocca la sensibilità di molti. Entrambe hanno scelto un profilo basso.Termali: "Ci tengo a specificare, a scanso di ogni equivoco, che non voglio parlare di, perché non lo sento da tempo e lui potrebbe dirmi "fatti i fatti tuoi". E lo stesso deve valere per lui nei miei confronti. Appartiene a una vita che non c'è più. Sono 24 anni che ci siamo lasciati. Non ho nulla da dire se non cheper primo aperché ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo. Niki lavora in un'azienda, si fa il ...