Ibrahimovic razzista, dopo lite con Lukaku è polemica sul web: "Non si faccia vedere a Sanremo" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku hanno dato un pessimo esempio in campo nel corso del derby di Milano di Coppa Italia. Il pesante faccia a faccia condito da insulti e frasi di dubbia interpretazione hanno subito fatto il giro del mondo con il web, ed in particolare i social, scatenati.Chi se la prende con entrambi, chi soprattutto con lo svedese del Milan, reo sembrerebbe, di aver rivolto frasi vicine ad avere uno sfondo razzista nei confronti del gigante belga. Tra i tanti commenti apparsi soprattutto su Twitter, c'è chi chiede giustizia e soprattutto che si augura di non vedere Ibrahimovic al Festival di Sanremo.COSA SI SONO DETTI Lukaku E Ibrahimovic

Corriere : «Ibrahimovic razzista, non venga al Festival di Sanremo»: scoppia la polemica sul web - riotta : 'Frase razzista di Ibrahimovic': bene @LaStampa @MassimGiannini per non menare il torrone come troppi altri su un f… - Robbetta : RT @Corriere: «Ibrahimovic razzista, non venga al Festival di Sanremo»: scoppia la polemica sul web - Abocconetti : Alla buon’ora. Chi pronuncia frasi razziste sotto pressione è perché è fondamentalmente un razzista. #Ibrahimovic… - salvalapezza : Che #Ibrahimovic abbia sbagliato è oggettivo. Ma dire che sia razzista, dopo che si è sentito urlare 'zingaro' in t… -