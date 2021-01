Grande Fratello Vip contro tutti: Signorini lancia una frecciatina alla Rai e parla di Milly Carlucci (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip quest’anno non si è fatto mancare nulla. I concorrenti sono entrati che c’era Conte e adesso non c’è più. Da venerdì sera arriva anche Il Cantante Mascherato, c’è bisogno di preoccuparsi oppure no? Alfonso Signorini ospite di Casa Chi, fa una analisi lucida e lancia frecciatine alla Rai. Grande Fratello Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) IlVip quest’anno non si è fatto mancare nulla. I concorrenti sono entrati che c’era Conte e adesso non c’è più. Da venerdì sera arriva anche Il Cantante Mascherato, c’è bisogno di preoccuparsi oppure no? Alfonsoospite di Casa Chi, fa una analisi lucida efrecciatineRai.Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

