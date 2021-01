**Governo: Orlando, 'strano dire Di Maio premier per superare subalternità a M5S...** (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “Mi sembra strano che ci siano persone avvedute e intelligenti che sostengano che per superare una fantomatica e assolutamente inventata subalternità ai 5 stelle si possa indicare Di Maio a Palazzo Chigi”. Così il vicesegretario Pd Andrea Orlando, intervenendo all'assemblea dei deputati dem da remoto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “Mi sembrache ci siano persone avvedute e intelligenti che sostengano che peruna fantomatica e assolutamente inventataai 5 stelle si possa indicare Dia Palazzo Chigi”. Così il vicesegretario Pd Andrea, intervenendo all'assemblea dei deputati dem da remoto.

fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Renzi? Né apertura, né chiusura, non diamo patenti di affidabilità”. Verini: “Niente veti” - LiaQuartapelle : Ha ragione Andrea Orlando: non si governa con un voto in più. A maggior ragione con una maggioranza indebolita come… - fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Senza Conte maggioranza più ampia? Non credo sia vero”. Bettini: “Cambiare premier indebolirebbe… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: RENZI NEL CONTE-TER? Sentite cosa rispondono i vertici del Pd [Video] #Consultazioni - infoitcultura : Governo, Orlando: “Aspettiamo che le forze politiche dicano a Mattarella cosa vogliono fare” -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Orlando Governo, Orlando: "Vediamo se chi risponde all'appello e' credibile" - Italia Agenzia ANSA Coronavirus – Record di contagiati a Capo d’Orlando, sono 103 gli attuali positivi

Contagi in crescita anche a Capo d’Orlando e per la prima volta si supera quota 100. Sono infatti 103 gli attuali positivi al Covid-19 nel comune orlandino, come riportato dal sindaco Franco Ingrillì.

Governo, Orlando: “Renzi? Né apertura, né chiusura, non diamo patenti di affidabilità”. Verini: “Niente veti”

Restano i “dubbi” sull'”affidabilità” di Italia viva, ma, nel corso della Direzione del Partito democratico, prima delle consultazioni al Quirinale, sono arrivati i primi segnali di riavvicinamento tr ...

Contagi in crescita anche a Capo d’Orlando e per la prima volta si supera quota 100. Sono infatti 103 gli attuali positivi al Covid-19 nel comune orlandino, come riportato dal sindaco Franco Ingrillì.Restano i “dubbi” sull'”affidabilità” di Italia viva, ma, nel corso della Direzione del Partito democratico, prima delle consultazioni al Quirinale, sono arrivati i primi segnali di riavvicinamento tr ...