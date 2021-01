eNASCAR iRacing Pro Invitational Series confermata per il 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Con la NASCAR ai nastri di partenza, anche il suo cugino virtuale prenderà a sua volta il via. Con un annuncio ufficiale, laProha comunicato che tornerà in azione anche nel. Il calendario consisterà di dieci prove infrasettimanali, con tanto di dirette televisive, commento tecnico e la partecipazione dei piloti veri. Ulteriori dettagli saranno comunicati in seguito. I piloti nuovi ed altre notizie interessanti della NASCAR Che cos’è laPro? Questa serie virtuale si può considerare figlia della pandemia. Nel mese di marzo, quando il campionato vero si dovette fermare per l’emergenza sanitaria, la NASCAR si trovò con diversi weekend vuoti, e con i ...