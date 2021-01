“Daydreamer” | l’attrice Demet Ozdemir è fidanzata?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’amata attrice turca sembrerebbe impegnata L’amata attrice della fiction turca “Daydremer”,o almeno questo secondo quanto emerge dai suoi profili social. La star della serie, in onda su Mediaset, che ha per protagonista anche Can Yaman sarebbe impegnata con il cantante turco O?uzhan Koç. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daÖzdemir (@1ha condiviso, nei giorni scorsi e nelle Istagram Stories delle immagini con tanto di cuore in compagnia proprio della star turca. I due sono così usciti allo scoperto ponendo fine, definitivamente al sogno dei fan di vedere insieme, anche nella realtà Yaman e. Yaman è stato recentemente paparazzato con Diletta Leotta, ...