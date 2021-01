Crisi di governo: Zingaretti-Renzi, mosse prepartita (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La giornata, la prima delle consultazioni al Colle, si apre con la nascita di un nuovo gruppo parlamentare al Senato. Si chiama Europeisti-Maie-Centro Democratico. È l’avanguardia contiana, ne fanno parte i ‘Responsabili’ ma non si registrano nuovi ingressi rispetto a quei parlamentari che già martedì scorso hanno votato la fiducia a Giuseppe Conte. La Crisi di governo, iniziata ufficialmente ieri con le dimissioni del premier, sta quindi per entrare nel vivo. Per adesso i partiti studiano le mosse da compiere in una sequela di riunioni e si osservano a vicenda nell’attesa di essere ricevuti al Quirinale. Sono ore di contatti sottotraccia che potrebbero o no portare a una soluzione. Partono oggi infatti tre giorni di consultazioni per verificare se esiste una maggioranza solida che possa dar vita a un governo coeso e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La giornata, la prima delle consultazioni al Colle, si apre con la nascita di un nuovo gruppo parlamentare al Senato. Si chiama Europeisti-Maie-Centro Democratico. È l’avanguardia contiana, ne fanno parte i ‘Responsabili’ ma non si registrano nuovi ingressi rispetto a quei parlamentari che già martedì scorso hanno votato la fiducia a Giuseppe Conte. Ladi, iniziata ufficialmente ieri con le dimissioni del premier, sta quindi per entrare nel vivo. Per adesso i partiti studiano leda compiere in una sequela di riunioni e si osservano a vicenda nell’attesa di essere ricevuti al Quirinale. Sono ore di contatti sottotraccia che potrebbero o no portare a una soluzione. Partono oggi infatti tre giorni di consultazioni per verificare se esiste una maggioranza solida che possa dar vita a uncoeso e ...

