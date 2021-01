2021 porti aperti | boom di sbarchi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mentre in Europa lo scorso anno sono diminuiti gli ingressi, in Italia il flusso di migranti è triplicato. Intanto, le navi delle ong hanno ripreso il largo. E il nuovo decreto Immigrati e sicurezza lascia prevedere che il flusso di arrivi non sia destinato a fermarsi. Come già non bastassero le inquietudini sanitarie, economiche e politiche che ci stringono alla gola, c'è un'altra emergenza che rischia seriamente di tornare d'attualità e di funestare il: l'immigrazione. L'anno scorso gli italiani non se ne sono accorti, in maggioranza, perché il prevalente disastro del Covid ha coperto ogni altro problema, eppure glisulle nostre coste sono tornati a crescere, e di molto. Mentre in tutta l'Unione europea i flussi in ingresso calavano del 23 per cento (vedere tabella qui sotto), da 123 mila a 94 mila, nel 2020 gli...