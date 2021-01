Sparatoria in casa, morto 18veno: la promessa del rapper aveva 19 anni (Di martedì 26 gennaio 2021) Una tragica notizia che giunge nelle ultime ore: a seguito di una Sparatoria in casa è morto 18veno, la promessa del rapper appena diciannovenne La promessa del rapper, 18veno, è morto durante una Sparatoria: aveva solo diciannove anni (immagine a scopo illustrativo fonte pixabey)Un’altra Sparatoria, un’altra tragica notizia giunge a distanza di poche ore da quanto si è verificato ad Indianapolis, quando a perdere la vita sono state 5 persone compresa una diciannovenne incinta. Così ha perso la vita anche 18veno, giovane promessa del rapper statunitense, anche lui appena diciannovenne. Il vero nome ... Leggi su altranotizia (Di martedì 26 gennaio 2021) Una tragica notizia che giunge nelle ultime ore: a seguito di unain, ladelappena diciannovenne Ladel, èdurante unasolo diciannove(immagine a scopo illustrativo fonte pixabey)Un’altra, un’altra tragica notizia giunge a distanza di poche ore da quanto si è verificato ad Indianapolis, quando a perdere la vita sono state 5 persone compresa una diciannovenne incinta. Così ha perso la vita anche, giovanedelstatunitense, anche lui appena diciannovenne. Il vero nome ...

