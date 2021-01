Rosalinda turbata dopo l’incontro con Giuliano | tutti notano quel “ti amo” non detto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 26 gennaio 2021) E’ stato un incontro anomalo,lo traCannavò e il suo fidanzato fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5. Se fosse passato solo un mese dalla reclusione, avremmo sicuramente commentato dicendo che la bella siciliana non prova nulla per il suo fidanzato, visto che non è stata capace di sussurrargli neppure un “ti amo” ma solo un amichevole ti voglio bene. Di mesi però ne sono passati 5 e nella casa del Grande Fratello VIP 5 di cose ne sono successe. Non dimentichiamoci che, anche se oggi sembrano un po’ distanti, Dayane Mello ehanno avuto una amicizia molto forte che forse ha fatto capire alla Cannavò molte cose, una su tuttela che probabilmente fuori ha bisogno di altro, non di un ex con cui è stata 9 anni senza però capirci molto. Perchè in fondo è vero, i due sono stati tutto questo ...