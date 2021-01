Rione Libertà | sospensione idrica per due ore | le vie interessate

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Gesesa comunica che a causa di lavori urgenti sulla retein Via Silvio Pellico del Comune di Benevento, saremo costretti a sospendere l’erogazionedalle ore 14.00 alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, nelle seguenti strade ed annesse traverse:– Via Silvio Pellico– Via Cavour– Via Marone– Via Vitelli– Via Duca D’Aosta Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti é sempre attivo il numero verde gratuito sia da tel.fisso che da cellulare 800511717 e che da oggi é possibile segnalare disservizi anche dal proprio telefonino attraverso l’App My Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.