Renzi vince il primo round della crisi. Ma per aggiudicarsi il match deve impallinare Conte (Di martedì 26 gennaio 2021) Supera abbondantemente la soglia del ridicolo il grillino Davide Crippa quando azzarda la richiesta di «sostegno» ai Renziani ma non a Renzi. Da un capogruppo parlamentare (lo è alla Camera) sarebbe lecito attendersi maggior realismo politico. Vero è che deve preparare i 5Stelle a baciare l’ennesimo rospo, a rimangiarsi l’ennesima promessa: mai più con lui. L’aveva detto – ricordate? – Di Maio in persona poche ore dopo il ritiro della delegazione di Italia Viva dalla maggioranza: «Le nostre strade di dividono per sempre». Sempre e mai: eccoli i difetti di fabbrica della nuova politica. Impegni solenni destinati ad accartocciarsi come cartapesta di fronte alla ferrea logica della politica. I 5stelle: «Sì a Italia Viva, no al suo leader» Non a caso ne sembra immune (solo in parte) il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Supera abbondantemente la soglia del ridicolo il grillino Davide Crippa quando azzarda la richiesta di «sostegno» aiani ma non a. Da un capogruppo parlamentare (lo è alla Camera) sarebbe lecito attendersi maggior realismo politico. Vero è chepreparare i 5Stelle a baciare l’ennesimo rospo, a rimangiarsi l’ennesima promessa: mai più con lui. L’aveva detto – ricordate? – Di Maio in persona poche ore dopo il ritirodelegazione di Italia Viva dalla maggioranza: «Le nostre strade di dividono per sempre». Sempre e mai: eccoli i difetti di fabbricanuova politica. Impegni solenni destinati ad accartocciarsi come cartapesta di fronte alla ferrea logicapolitica. I 5stelle: «Sì a Italia Viva, no al suo leader» Non a caso ne sembra immune (solo in parte) il ...

