Renzi “La crisi non è stata aperta da noi | al Colle senza pregiudizi”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono ore delicate per il nostro Paese. Il Presidente Conte ha preso atto di non avere i numeri e si è dimesso. Dopo giorni di fango contro di noi, tutto è più chiaro.Non è Italia Viva ad aver aperto una: è l'Italia che deve affrontare unada far tremare i polsi”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteonella sua e-News.“Chiediamo un salto di qualità nella gestione della Res publica.Significa scommettere su progetti che fanno crescere i posti di lavoro, come tutte le associazioni di categoria hanno chiesto in questi giorni al Governo, non che garantiscano sussidi. Significa cambiare passo nella gestione dei vaccini: la struttura del Commissario mostra evidenti ritardi, come già era accaduto per le mascherine, per i tamponi, per i banchi a rotelle. Significa avere una visione da qui a 30 anni, non ...