Paura in un asilo nido a Ostia: 22 bimbi tra i 2 e i 3 anni si sentono male dopo aver mangiato alla mensa (Di martedì 26 gennaio 2021) Un grande spavento, quello che nel pomeriggio di ieri, 25 gennaio, verso le ore 14:00 ha interessato l’asilo nido comunale di Ostia “Coralli”, situato appunto in Via Mar dei Coralli. Intorno alle ore 12:00, infatti, i bimbi dell’asilo tra i 2 e i 3 anni, si sono recati in mensa con le maestre per consumare il solito pasto. Tuttavia ben 22 bimbi hanno iniziato a sentirsi male e ad accusare sintomi gastro-intestinali. Due ore più tardi la preside ha deciso di contattare i Carabinieri di Ostia e la Asl locale per degli accertamenti. I dipendenti hanno quindi provveduto a prelevare dei campioni alimentari per verificarne lo stato e per gli accertamenti del caso. Ad ora nessun provvedimento è in corso sulla struttura e si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) Un grande spavento, quello che nel pomeriggio di ieri, 25 gennaio, verso le ore 14:00 ha interessato l’comunale di“Coralli”, situato appunto in Via Mar dei Coralli. Intorno alle ore 12:00, infatti, idell’tra i 2 e i 3, si sono recati incon le maestre per consumare il solito pasto. Tuttavia ben 22hanno iniziato a sentirsie ad accusare sintomi gastro-intestinali. Due ore più tardi la preside ha deciso di contattare i Carabinieri die la Asl locale per degli accertamenti. I dipendenti hanno quindi provveduto a prelevare dei campioni alimentari per verificarne lo stato e per gli accertamenti del caso. Ad ora nessun provvedimento è in corso sulla struttura e si ...

