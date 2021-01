Konami non sta chiudendo i battenti e spiega la sua ristrutturazione interna (Di martedì 26 gennaio 2021) Recentemente, la rete è stata invasa dalle notizie sulla possibile chiusura di Konami e, come avrete visto, quanto emerso è stato prontamente smentito dalla compagnia spiegando di aver scelto di "sciogliere le divisioni di produzione dei videogiochi per rispondere al rapido mercato che ci circonda". Ora, è arrivato un ulteriore aggiornamento di Konami, che fa luce sulla sua ristrutturazione interna e chiarezza sul futuro della sua divisione gaming, dopo aver annunciato che scioglierà le sue divisioni di produzione. Secondo un portavoce dell'azienda, la mossa è stata fatta per consentire uno sviluppo più agile dei giochi. Parlando con IGN, Konami ha spiegato la differenza tra le divisioni che presto saranno sciolte e i restanti reparti di produzione della società: "Le ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) Recentemente, la rete è stata invasa dalle notizie sulla possibile chiusura die, come avrete visto, quanto emerso è stato prontamente smentito dalla compagniando di aver scelto di "sciogliere le divisioni di produzione dei videogiochi per rispondere al rapido mercato che ci circonda". Ora, è arrivato un ulteriore aggiornamento di, che fa luce sulla suae chiarezza sul futuro della sua divisione gaming, dopo aver annunciato che scioglierà le sue divisioni di produzione. Secondo un portavoce dell'azienda, la mossa è stata fatta per consentire uno sviluppo più agile dei giochi. Parlando con IGN,hato la differenza tra le divisioni che presto saranno sciolte e i restanti reparti di produzione della società: "Le ...

