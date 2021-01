Inter, Barella: «Dimostrato di essere più forti del Milan. Sulle liti…» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della gara contro il Milan: le sue dichiarazioni Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della gara contro il Milan. «Il Milan è una squadra forte, abbiamo Dimostrato di essere ancora meglio e speriamo di esserlo a lungo. Il nervosismo è una cosa del campo, dopo negli spogliatoi passa tutto. il duello c’è anche in campionato, ma noi vogliamo battere tutti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nicolò, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della gara contro il: le sue dichiarazioni Nicolò, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della gara contro il. «Ilè una squadra forte, abbiamodiancora meglio e speriamo di esserlo a lungo. Il nervosismo è una cosa del campo, dopo negli spogliatoi passa tutto. il duello c’è anche in campionato, ma noi vogliamo battere tutti». Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | VAR 70' - Il VAR richiama il direttore di gara: contatto tra Leao e #Barella, è rigore per noi! #Lukaku pren… - Inter : ?? | #TOTW Barella è nel @EASPORTSFIFA Team of the Week ?? Disponibile ora su #FIFA21! Quanti di voi lo inseriranno… - Ladybauscia : @passione_inter Barella e Sriniar. - endriuco : 1) Gol decisivo di Eriksen al 96’ nel derby: poteva succedere solo durante una partita trasmessa dalla Rai. 2) Bare… - _LoZio : @AzrofE @CucchiRiccardo I centrali difensivi, Hakimi, Barella. E' più fisica e ha più 'cattiveria', il Milan ha for… -