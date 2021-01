Giudice Sportivo, due giornate di squalifica e multa a Conte (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Giudice Sportivo ha inflitto due giornate di squalifica più una multa ad Antonio Conte per le frasi rivolte a Maresca Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate Antonio Conte per le frasi rivolte a Maresca. Per l’allenatore nerazzurro comminata anche multa di 20.000 euro. Il tecnico pugliese, quindi, non potrà presenziare in panchina per la sfida di sabato sera contro il Benevento a San Siro e quella successiva contro la Fiorentina al Franchi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Ilha inflitto duedipiù unaad Antonioper le frasi rivolte a Maresca Ildella Serie A, Gerardo Mastrandrea, hato per dueAntonioper le frasi rivolte a Maresca. Per l’allenatore nerazzurro comminata anchedi 20.000 euro. Il tecnico pugliese, quindi, non potrà presenziare in panchina per la sfida di sabato sera contro il Benevento a San Siro e quella successiva contro la Fiorentina al Franchi. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA, GIUDICE SPORTIVO: ROMA-SPEZIA 0-3 Sanzionate le sei sostituzioni dei giallorossi #SkySport… - supersonico1986 : Conte rispondendo al giudice sportivo in merito alla multa da pagare - passione_inter : ULTIM'ORA - DUE TURNI DI STOP PER CONTE È arrivata la decisione del Giudice Sportivo: il tecnico non siederà in… - mikysannii : RT @marifcinter: +++ Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate Antonio Conte per le frasi ri… - napolista : Due giornate e 20 mila euro di multa a Conte dopo le frasi rivolte a Maresca L’Ansa ha anticipato la decisione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Sportivo Giudice Sportivo, stangata sull'Arezzo, un turno a Corapi e Curiale Tutto Lega Pro Reggina, Giudice Sportivo: un turno a Crisetig, ammonito per proteste

Stop di un turno per Lorenzo Crisetig: a comunicarlo il Giudice Sportivo dopo le gare della diciannovesima giornata del campionato di serie B. Nessun scambio di persona, come fatto trapelare ...

TMW RADIO - Valentini: "Inter, Conte e Oriali non possono trattare in quel modo un arbitro"

'Il mio pensiero oggi è dedicato a Maresca, che non può essere trattato così. Non so se arriverà in fondo, ma certamente con un Pioli così e un Maldini a pieno titolo sta dando una grande dimostrazion ...

Stop di un turno per Lorenzo Crisetig: a comunicarlo il Giudice Sportivo dopo le gare della diciannovesima giornata del campionato di serie B. Nessun scambio di persona, come fatto trapelare ...'Il mio pensiero oggi è dedicato a Maresca, che non può essere trattato così. Non so se arriverà in fondo, ma certamente con un Pioli così e un Maldini a pieno titolo sta dando una grande dimostrazion ...