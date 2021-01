Eni: nuova licenza esplorativa nel Mare del Nord del Regno Unito (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Eni ha ottenuto l’assegnazione di una nuova licenza di esplorazione e produzione nel Mare del Nord britannico come risultato della gara competitiva denominata 32° UK Offshore Licensing Round. A darne notizia è la stessa compagnia petrolifera italiana in una nota. La licenza, denominata P2511, ricopre un’area di circa 340 kmq ed è ubicata nel Mare del Nord settentrionale a circa 250 km dalla costa in profondità d’acqua variabile fra 100 e 130 metri. L’area è situata in prossimità del limite tra acque inglesi e norvegesi dove recentemente sono state effettuate diverse scoperte ad idrocarburi. La licenza ha un periodo esplorativo iniziale di sei anni ed è stata assegnata ad Eni UK con interesse partecipativo del 100% e ruolo di operatore. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Eni ha ottenuto l’assegnazione di unadi esplorazione e produzione neldelbritannico come risultato della gara competitiva denominata 32° UK Offshore Licensing Round. A darne notizia è la stessa compagnia petrolifera italiana in una nota. La, denominata P2511, ricopre un’area di circa 340 kmq ed è ubicata neldelsettentrionale a circa 250 km dalla costa in profondità d’acqua variabile fra 100 e 130 metri. L’area è situata in prossimità del limite tra acque inglesi e norvegesi dove recentemente sono state effettuate diverse scoperte ad idrocarburi. Laha un periodo esplorativo iniziale di sei anni ed è stata assegnata ad Eni UK con interesse partecipativo del 100% e ruolo di operatore. ...

