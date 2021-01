Eleonora Daniele non va in onda, diretta cancellata: il motivo è molto serio (Di martedì 26 gennaio 2021) Storie Italiane non va in onda oggi martedì 26 gennaio 2021: il motivo è davvero molto grave, ecco che cos’è successo. La Rai ha deciso. La decisione è arrivata all’improvviso ed ha spiazzato tutti i fan del programma ma quest’oggi la Rai ha deciso: Storie Italiane non va in onda oggi martedì 26 gennaio 2021 ed il motivo, purtroppo, è davvero molto grave/importante per l'Italia e gli italiani. (Continua..) Rai Uno, infatti, ha deciso di dare spazio alla recente crisi di Governo, con le dimissioni del presidente Giuseppe Conte ed il conseguente rimpasto della maggioranza, che ora è affidato a Mattarella. Purtroppo una decisione inevitabile per tutto ciò che è legato all’informazione ed al servizio pubblico, tuttavia i fan del programma si chiedono se effettivamente ci sarà ... Leggi su howtodofor (Di martedì 26 gennaio 2021) Storie Italiane non va inoggi martedì 26 gennaio 2021: ilè davverograve, ecco che cos’è successo. La Rai ha deciso. La decisione è arrivata all’improvviso ed ha spiazzato tutti i fan del programma ma quest’oggi la Rai ha deciso: Storie Italiane non va inoggi martedì 26 gennaio 2021 ed il, purtroppo, è davverograve/importante per l'Italia e gli italiani. (Continua..) Rai Uno, infatti, ha deciso di dare spazio alla recente crisi di Governo, con le dimissioni del presidente Giuseppe Conte ed il conseguente rimpasto della maggioranza, che ora è affidato a Mattarella. Purtroppo una decisione inevitabile per tutto ciò che è legato all’informazione ed al servizio pubblico, tuttavia i fan del programma si chiedono se effettivamente ci sarà ...

