Conte si è dimesso Cosa succede ora?

Leggi su formiche

(Di martedì 26 gennaio 2021) Davanti al concreto rischio di “andare sotto” sul voto previsto sulla giustizia in Senato, il Primo Ministroha deciso di dimettersi e andare dal Capo dello Stato a chiedere probabilmente un terzo mandato per valutare se c’è una magginza alternativa. Sul senso di questa crisi – e sulla sua assoluta assurdità – ne ho scritto abbondantemente qua, nei giorni scorsi. Una crisi provocata dall’opportunismo di un leader decotto e da un partito che, consapevole della sua sempre più crescente irrilevanza nel paese, ha provato il tutto per tutto in Parlamento, dove i numeri gli attribuiscono una forza sproporzionata (e ingiustificata). Si apreuna fase di profonda incertezza e le opzioni in campo sono poche. Il Partito Democratico ha detto con forza e chiarezza no alla crisi di governo. Il voto dei giorni scorsi lo ha testimoniato: ...