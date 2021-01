Conte lascia e inizia la sceneggiata delle “lacrime” e della “commozione” di Pd | Cinquestelle e Leu

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 26 gennaio 2021) “Ringrazio l’intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme“. Così Giuseppedurante il Consiglio dei ministri. Durante il quale il premier, senza più ossigeno, ha comunicato la volontà di dimettersi, prima di salire al Colle per rimettere l’incarico nelle mani del presidente Mattarella. Lo farà a mezzogiorno. Non ci sarà una conferenza stampa come ci si aspettava. E come sarebbe di rito.: “Ringrazio ogni singolo ministro” Nel Cdm è andata in scena la commedia scontata, dei ringraziamenti. Con i ministri dem e 5Stelle ‘affranti’ per l’epilogo. Democratici, pentastellati e Leu compatti a sostegno di. “Sostegno e compattezza”, sono le parole dei capi delegazioneforze di maggioranza, Alfonso Bonafede (M5S), ...