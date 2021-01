Biden rompe gli indugi: sì al processo a Trump. Impeachment fra 2 settimane (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente si pronuncia pubblicamente per la prima volta a favore del processo al suo predecessore per l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio, l'accusa: istigazione all'insurrezione Leggi su tg.la7 (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente si pronuncia pubblicamente per la prima volta a favore delal suo predecessore per l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio, l'accusa: istigazione all'insurrezione

Agenzia_Ansa : Il neopresidente Biden ha firmato 17 ordini esecutivi: rientro nell'accordo di Parigi sul clima, revoca del divieto… - Agenzia_Ansa : #Usa: Joe #Biden ha giurato, 'Sarò il presidente di tutti gli americani. #ANSA @JoeBiden @JillBiden… - Agenzia_Ansa : #Trump e #Melania lasciano la Casa Bianca per l'ultima volta Ma il tycoon promette: 'Siamo solo all'inizio'. #ANSA… - MaMaurizi9 : RT @ManuQ24916888: L' Amministrazione Biden non esiste. E' Soris che rompe il cazzo a Putin. Non e' igienico. - GraziaB6 : RT @ManuQ24916888: L' Amministrazione Biden non esiste. E' Soris che rompe il cazzo a Putin. Non e' igienico. -

Ultime Notizie dalla rete : Biden rompe Trump rompe l'ultima tradizione, nessuna lettera per Biden Agenzia ANSA Biden vuole solo “auto blu” elettriche, già dal 2021

Biden ha annunciato l'intenzione di cambiare la flotta di veicoli governativi con auto elettriche e prodotte in America, già nel 2021.

Biden: l'intera flotta di veicoli federali diventerà elettrica

Il neo presidente ha rinnovato l’impegno verso la mobilità a batteria, privilegiando prodotti realizzati in America ...

Biden ha annunciato l'intenzione di cambiare la flotta di veicoli governativi con auto elettriche e prodotte in America, già nel 2021.Il neo presidente ha rinnovato l’impegno verso la mobilità a batteria, privilegiando prodotti realizzati in America ...