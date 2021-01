Azione: in Municipio VII un solo ufficio demografico per 320mila abitanti (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma – “Code lunghissime, attese interminabili e assembramenti inevitabili: e’ quello a cui ho assistito stamattina visitando gli uffici del VII Municipio a piazza di Cinecitta’, attualmente l’unica sede municipale dell’ufficio demografico”. A denunciarlo e’ Paola Pieravanti, esponente di Roma VII in Azione e responsabile cittadina Scuola, che stamattina si e’ recata in sopralluogo negli uffici municipali di piazza di Cinecitta’. E questo, ha spiegato Pieravanti, “nonostante la mozione votata all’unanimta’ dall’Assemblea capitolina che intimava alla presidente Monica Lozzi di riaprire gli uffici di via Fortifiocca. Una mozione ignorata dalla minisindaca, con il risultato che l’unica possibilita’ di ottenere un certificato per gli oltre 320mila abitanti del Municipio, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma – “Code lunghissime, attese interminabili e assembramenti inevitabili: e’ quello a cui ho assistito stamattina visitando gli uffici del VIIa piazza di Cinecitta’, attualmente l’unica sede municipale dell’”. A denunciarlo e’ Paola Pieravanti, esponente di Roma VII ine responsabile cittadina Scuola, che stamattina si e’ recata in sopralluogo negli uffici municipali di piazza di Cinecitta’. E questo, ha spiegato Pieravanti, “nonostante la mozione votata all’unanimta’ dall’Assemblea capitolina che intimava alla presidente Monica Lozzi di riaprire gli uffici di via Fortifiocca. Una mozione ignorata dalla minisindaca, con il risultato che l’unica possibilita’ di ottenere un certificato per gli oltredel, ...

