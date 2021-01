Recovery: Conte continua incontri, dopo Confindustria commercio e artigiani (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Fitta agenda d'incontri per il premier Giuseppe Conte sul Recovery plan. dopo aver iniziato la mattinata in videocollegamento con Confindustria, il presidente del Consiglio ha visto Confapi, ora Unimprese e Confimi industria, subito dopo alle 13, vedrà Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Casartigiani. Chiuderà la girandola di incontri sul Next Generation Eu alle 17, con il Forum terzo settore. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Fitta agenda d'per il premier Giuseppesulplan.aver iniziato la mattinata in videocollegamento con, il presidente del Consiglio ha visto Confapi, ora Unimprese e Confimi industria, subitoalle 13, vedrà Conf, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Cas. Chiuderà la girandola disul Next Generation Eu alle 17, con il Forum terzo settore.

Conte a Confindustria: “Recovery non è piano del governo ma del sistema-Italia”

