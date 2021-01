Pensioni 2021 tra proroghe e novità

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La Legge di Bilancioha introdotto grandisul frontestico. Nel tentativo di superare Quota 100, ad esempio, è stata prorogata la cosiddetta "Isopensione" come viene chiamata in termini edulcoranti; oppure lo "scalone" che fa molto Prima Repubblica ma che ben inquadra la natura della "Legge Fornero" ovvero quel meccanismostico che prevede la possibilità di percepire un assegno di accompagnamento alla pensione (esodo) se si accetta di lasciare il posto di lavoro in anticipo a condizioni prestabilite con l'azienda. Torna la Legge Fornero Di Legge Fornero si è parlato tanto, con tutti i suoi limiti e difetti, ma nonostante le evidenti pecche del sistema la norma non solo non è stata abrogata, ma addirittura confermata. La Legge di Bilancioha infatti prorogato ...