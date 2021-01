Milano tiene la posizione. Deboli le altre borse europee (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari è stabile, mentre si muovono in leggero calo le altre borse europee, che scontano le incertezze relative alla diffusione del Covid-19 in Europa. Si apre una settimana importante, che vedrà i mercati concentrarsi sul meeting di Davos e sul Pil USA del quarto trimestre. Frattanto, l’indice IFO è sceso più delle aspettative, segnalando un deterioramento del sentiment delle imprese in Germania, a causa della pandemia. Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Migliora lo Spread, che era salito la scorsa settimana a causa dell’incertezza politica, e si attesta a 121 punti base, con un calo di 3 punti rispetto a venerdì scorso, a fronte di un rendimento del BTP decennale pari allo 0,65%. Nello scenario borsistico europeo tentenna Francoforte, che cede lo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari è stabile, mentre si muovono in leggero calo le, che scontano le incertezze relative alla diffusione del Covid-19 in Europa. Si apre una settimana importante, che vedrà i mercati concentrarsi sul meeting di Davos e sul Pil USA del quarto trimestre. Frattanto, l’indice IFO è sceso più delle aspettative, segnalando un deterioramento del sentiment delle imprese in Germania, a causa della pandemia. Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Migliora lo Spread, che era salito la scorsa settimana a causa dell’incertezza politica, e si attesta a 121 punti base, con un calo di 3 punti rispetto a venerdì scorso, a fronte di un rendimento del BTP decennale pari allo 0,65%. Nello scenario borsistico europeo tentenna Francoforte, che cede lo ...

Nella puntata di lunedì, 1° febbraio, la mamma di un compagno di scuola di Carletto darà filo da torcere a Clelia per la sua gravidanza.

La pandemia non ha mai fermato l’attività universitaria e l’Insubria continua a crescere

Abbiamo incontrato il Rettore Angelo Tagliabue, il direttore generale Marco Cavallotti e Giulio Carcano, presidente della Scuola di Medicina ...

