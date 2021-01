Isee 2021: a che cosa serve, come si presenta e quando scade? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Aggiorniamo con delle news questa nostra mini guida, scritta poco prima della fine dell’anno fiscale 2020. L’argomento è il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ovvero: Isee 2021. Quest’anno è importante presentare il nuovo modello entro la fine del 31 gennaio come spiegato dall’Inps. Un appuntamento fisso per famiglie, padri separati, disoccupati e studenti universitari. All’Inps, nei Caf o dai commercialisti per compilare il famoso insieme di moduli che servono a calcolare la ricchezza delle famiglie. Un valore importante da attestare per richiedere l’accesso a prestazioni sociali e assistenziali come il reddito di cittadinanza. Dal 2019, chi deve consegnare i moduli Isee, troverà nell’Inps e anche online tantissimi strumenti digitali che consentono ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Aggiorniamo con delle news questa nostra mini guida, scritta poco prima della fine dell’anno fiscale 2020. L’argomento è il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ovvero:. Quest’anno è importantere il nuovo modello entro la fine del 31 gennaiospiegato dall’Inps. Un appuntamento fisso per famiglie, padri separati, disoccupati e studenti universitari. All’Inps, nei Caf o dai commercialisti per compilare il famoso insieme di moduli che servono a calcolare la ricchezza delle famiglie. Un valore importante da attestare per richiedere l’accesso a prestazioni sociali e assistenzialiil reddito di cittadinanza. Dal 2019, chi deve consegnare i moduli, troverà nell’Inps e anche online tantissimi strumenti digitali che consentono ...

fattoquotidiano : Il condannato Del Turco ha 137mila euro l’anno di Isee, ma rivuole il vitalizio. Come se fosse un senzatetto e se n… - QuotidianPost : Isee 2021: a che cosa serve, come si presenta e quando scade? - 2didenari : Nel 2020 c'è stato un boom di richieste per l'#Isee. Hanno attivato il calcolo dell'indicatore per accedere a prest… - GirolamoNavarra : RT @moneypuntoit: ?? Modello ISEE 2021: documenti e guida al calcolo ?? - moneypuntoit : ?? Modello ISEE 2021: documenti e guida al calcolo ?? -