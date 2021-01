Honor V40 | ufficiale il primo smartphone dopo l’addio a Huawei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021)V40 è stato ufficialmente presentato nelle ultime ore in Cina, con la presentazione che ha acquisito una doppia valenza. Da una parte infatti, si tratta deldell’azienda ad arrivarela separazione dae dall’altra potrebbe segnare il ritorno dei Google Mobile Services, finora sostituiti dagli HMS, ovvero i servizi proprietari, sviluppati da. È importante sottolineare come l’V40 è stato in gran parte sviluppato quandosi trovava ancora sotto l’ala del colosso cinese, con molte tecnologie ereditate dalla ormai ex casa madre e linee di design ispirate ai prodotti. La prima somiglianza che salta subito all’occhio è la presenza di una doppia fotocamera anteriore con una forma ...