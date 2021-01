Cinque anni fa spariva Giulio Regeni

Leggi su udine20

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 25 gennaio 2016 alle 19.41inviò dall’Egitto il suo ultimo sms. Di lui non si seppe più nulla fino al ?3 febbraio, quando il cadavere, torturato, fu trovato su una strada tra Il Cairo e Alessandria. A 5da quel messaggio la verità sull’assassinio del ricercatore friulano è ancora lontana, nonostante il lavoro della magistratura italiana e l’impegno del governo. Oggi il caso sarà discusso nel prossimo Consiglio Esteri Ue, a parlarne in videoconferenza sarà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.I ministri potrebbero decidere di muovere altri passi. “La vicenda diriguarda tutti, non solo l’Italia”, ha scritto Piero Fassino, presidente Commissione Affari esteri della Camera agli omologhi Ue chiedendo “di assumere ogni iniziativa parlamentare, sul piano politico e diplomatico, a livello ...