Binetti, la senatrice integralista (quasi) responsabile: «Conte ci dia dignità» (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ultracattolica dell’Udc: non vedo un’alternativa, serve un nuovo governo ma con lo stesso premier Leggi su corriere (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ultracattolica dell’Udc: non vedo un’alternativa, serve un nuovo governo ma con lo stesso premier

globalistIT : La senatrice di #Udc Paola #Binetti spiega le sue ragioni al probabile no alla riforma di #Bonafede - diapason29 : @paolabinetti Non voti nemmeno Conte, senatrice Binetti! - IvanoTironi : RT @IvanoTironi: Oggi in un intervista ho scambiato la senatrice binetti col politolo pasquino spesso ospite di #StaseraItalia Praticamente… - IvanoTironi : Oggi in un intervista ho scambiato la senatrice binetti col politolo pasquino spesso ospite di #StaseraItalia Prati… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Dopo le perquisizioni in casa di Lorenzo Cesa per associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso, la senatri… -

Ultime Notizie dalla rete : Binetti senatrice Binetti, la senatrice integralista: «Io tra i responsabili? Conte ci dia dignità» Corriere della Sera Binetti, la senatrice integralista (quasi) responsabile: «Conte ci dia dignità»

A mortificare anime e corpi ci ha pensato la Dda di Catanzaro, che ha indagato Lorenzo Cesa, il suo capo nell’Udc, per «associazione a delinquere aggravata dalle modalità mafiose»: l’inchiesta sulle c ...

I centristi si smarcano sulla giustizia. Al Senato voto in bilico senza Italia Viva

La base di partenza, già risicata, sono i 156 voti ottenuti sull'ultima fiducia al governo Conte che contengono però anche i voti dei senatori a vita e pare difficile, ad esempio, che la senatrice Lil ...

A mortificare anime e corpi ci ha pensato la Dda di Catanzaro, che ha indagato Lorenzo Cesa, il suo capo nell’Udc, per «associazione a delinquere aggravata dalle modalità mafiose»: l’inchiesta sulle c ...La base di partenza, già risicata, sono i 156 voti ottenuti sull'ultima fiducia al governo Conte che contengono però anche i voti dei senatori a vita e pare difficile, ad esempio, che la senatrice Lil ...