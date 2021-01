Valanga sul Mortirolo durante un’escursione in motoslitta: muore a 20 anni (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si è spento all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo il 20enne travolto nel pomeriggio di domenica (24 gennaio) da una slavina che si è staccata al passo del Mortirolo, a circa 2700 di quota. Si tratta di un ragazzo della provincia di Como, finito sotto una Valanga di grosse dimensioni durante un’escursione in motoslitta. Un amico che era con lui su un altro mezzo è stato sfiorato dal distacco ma è riuscito a lanciare l’allarme ed è stato recuperato illeso. Il ventenne invece, estratto a 2.300 metri di quota dai tecnici del Soccorso alpino della delegazione bresciana e della Guardia di Finanza, in vetta con il nucleo speleo alpino fluviale del vigili del fuoco e tre elicotteri, nonostante la corsa contro il tempo è morto in ospedale a Bergamo, dove era arrivato in condizioni ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si è spento all’ospedale Papa Giovdi Bergamo il 20enne travolto nel pomeriggio di domenica (24 gennaio) da una slavina che si è staccata al passo del, a circa 2700 di quota. Si tratta di un ragazzo della provincia di Como, finito sotto unadi grosse dimensioniin. Un amico che era con lui su un altro mezzo è stato sfiorato dal distacco ma è riuscito a lanciare l’allarme ed è stato recuperato illeso. Il ventenne invece, estratto a 2.300 metri di quota dai tecnici del Soccorso alpino della delegazione bresciana e della Guardia di Finanza, in vetta con il nucleo speleo alpino fluviale del vigili del fuoco e tre elicotteri, nonostante la corsa contro il tempo è morto in ospedale a Bergamo, dove era arrivato in condizioni ...

