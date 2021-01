Silvestri: «Il Napoli ha giocatori formidabili, dobbiamo stare attenti» (Di domenica 24 gennaio 2021) Marco Silvestri ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Sky prima di scendere in campo contro il Napoli «Sappiamo che hanno giocatori formidabili e che dobbiamo stare molto attenti» Sulla fase difensiva «La fase difensiva è molto importante per noi e il fatto di non prendere gol è diventata la nostra forza» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Marcoha risposto ad alcune domande ai microfoni di Sky prima di scendere in campo contro il«Sappiamo che hannoe chemolto» Sulla fase difensiva «La fase difensiva è molto importante per noi e il fatto di non prendere gol è diventata la nostra forza» L'articolo ilsta.

