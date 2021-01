Russia, flop delle proteste pro-Navalny: pochi in piazza nonostante il reclutamento su TikTok (Video) (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen – Tanto rumore per nulla. Questa l’estrema sintesi della giornata di manifestazioni che si sono svolte ieri in decine di città russe a sostegno di Alexey Navalny, il blogger anti-Putin e filo-occidentale che attualmente si trova in carcere a Mosca per aver violato i termini della libertà vigilata conseguente ad una condanna per appropriazione indebita. Russia, numeri sotto le aspettative per Navalny Secondo i media più vicini agli organizzatori a partecipare alle proteste sarebbero state circa 15 mila persone a Mosca (4 mila invece la stima fornita dalle autorità), 10 mila a San Pietroburgo, 5 mila ad Ekaterinenburg e presenze minori nelle altre città. Numeri molto al di sotto delle aspettative degli organizzatori. Per fare un raffronto, nell’agosto 2019 l’opposizione liberale era riuscita ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen – Tanto rumore per nulla. Questa l’estrema sintesi della giornata di manifestazioni che si sono svolte ieri in decine di città russe a sostegno di Alexey, il blogger anti-Putin e filo-occidentale che attualmente si trova in carcere a Mosca per aver violato i termini della libertà vigilata conseguente ad una condanna per appropriazione indebita., numeri sotto le aspettative perSecondo i media più vicini agli organizzatori a partecipare allesarebbero state circa 15 mila persone a Mosca (4 mila invece la stima fornita dalle autorità), 10 mila a San Pietroburgo, 5 mila ad Ekaterinenburg e presenze minori nelle altre città. Numeri molto al di sottoaspettative degli organizzatori. Per fare un raffronto, nell’agosto 2019 l’opposizione liberale era riuscita ...

