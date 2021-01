Palermo, trovato il cadavere di una 17enne in un burrone (Di domenica 24 gennaio 2021) Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un burrone: a condurre i carabinieri sul luogo è stato il fidanzato 19enne Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un burrone nei pressi di Monte San Calogero a Caccamo, a Palermo. Il fidanzato, 19enne, è andato in caserma, accompagnato dai genitori, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un: a condurre i carabinieri sul luogo è stato il fidanzato 19enne Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in unnei pressi di Monte San Calogero a Caccamo, a. Il fidanzato, 19enne, è andato in caserma, accompagnato dai genitori, L'articolo proviene da Inews.it.

