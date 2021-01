Lozano firma il gol più veloce della storia del Napoli. Secondo in assoluto della storia Serie A

Colomba24510649 : RT @tuttonapoli: Lozano nella storia: firma il gol più veloce della storia del Napoli! - sscalcionapoli1 : Lozano nella storia: firma il gol più veloce della storia del Napoli! #ForzaNapoliSempre - naples___1926 : RT @tuttonapoli: Lozano nella storia: firma il gol più veloce della storia del Napoli! - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Lozano nella storia: firma il gol più veloce della storia del Napoli! - tuttonapoli : Lozano nella storia: firma il gol più veloce della storia del Napoli! -

Ultime Notizie dalla rete : Lozano firma

Forzazzurri

Lozano firma il gol più veloce della storia del Napoli ed è anche secondo in assoluto con il gol più veloce della storia della Serie A.Sono bastati appena otto secondi e sessantanove centesimi ad Hirving Lozano per portare in vantaggio il Napoli nella gara contro il Verona.